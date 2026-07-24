Supersalud abre auditoría a secretaría de salud de Bucaramanga por denuncias de estafas a pacientes

Bucaramanga

El delegado para Entidades Territoriales de la Superintendencia Nacional de Salud, Juan David Duque, estuvo en Bucaramanga y confirmó que se abrió una auditoría a la secretaría de salud del municipio por supuestamente no actuar con controles a los prestadores de salud que estarían actuando de manera clandestina y presuntamente estafar a los pacientes.

De hecho, la Supersalud ya realizó el cierre de uno de estos centros ubicados en cabecera en donde adultos mayores estarían siendo atraídos por exámenes médicos gratuitos que terminaron en procedimientos y medicamentos financiados sin su conocimiento.

“Recibimos varias denuncias de que habían sitios y prestadores de salud que estaban estafando presuntamente a los ciudadanos y que la Secretaría de Salud no estaba cumpliendo con su criterio de búsquedas activas. ¿Qué son las búsquedas activas? Buscar precisamente establecimientos de salud que estén funcionando de manera clandestina. Hicimos un operativo en semanas anteriores y dimos sellamiento a uno de estos locales y al ver que no había la suficiente rigurosidad de parte de la Secretaría de Salud de esta ciudad, hemos dado inicio a una auditoría”, indicó el delegado Duque.

Dijo también el funcionario que la auditoría se abrió por el periodo 2025-2026 por lo que se están revisando las actuaciones en los gobiernos de Jaime Andrés Beltrán y Cristian Portilla.