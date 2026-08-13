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13 ago 2026 Actualizado 13:07

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Universitaria Tecnológica de Santander, UTS tiene sede propia en Barrancabermeja

En la construcción del inmueble se invirtieron casi $23000; hubo un aporte de Ecopetrol.

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Luego de 16 años de haber llegado a Barrancabermeja, la Universitaria Tecnológica de Santander, UTS tiene un edificio propio en esa ciudad; para construir la sede fue necesario el aporte de varias instituciones como Ecopetrol; la gobernación de Santander y la alcaldía del puerto.

La nueva infraestructura fue construida en un área de 4.230 metros cuadrados; para levantar el edificio se invirtieron $22.813 millones, de los cuales Ecopetrol aportó $6.438 millones.

El edificio de siete pisos cuenta con 42 aulas, seis laboratorios, biblioteca, auditorio, planta eléctrica, tanque de almacenamiento, baterías sanitarias, dotación y cerramiento perimetral. “Estos espacios fueron diseñados para brindar mejores condiciones de aprendizaje y bienestar a 1.483 estudiantes de Barrancabermeja y municipios del Magdalena Medio”, destaca un comunicado de Ecopetrol.

Esta sede representa una apuesta conjunta por el futuro de nuestra juventud y por una región con mayores oportunidades de crecimiento”, manifestó Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, jefe Territorial Ambiental Central de Ecopetrol.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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