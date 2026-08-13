Cruz Roja Santander envía equipo médico a zonas afectadas por el terremoto

La respuesta de Santander frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto se extiende a otras regiones del país. La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander puso en marcha una misión humanitaria para contribuir a la atención de las personas afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

El despliegue contempla un Equipo Móvil Médico conformado por 15 profesionales, entre médicos, personal de enfermería y psicólogos, quienes fueron enviados para apoyar las labores de atención en sectores afectados de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Para facilitar el trabajo en terreno, la misión cuenta con cuatro vehículos que llevan medicamentos, equipos biomédicos, insumos médicos y carpas que podrán ser utilizadas para habilitar puntos de atención donde sean necesarios.

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La labor no estará concentrada únicamente en la atención de lesiones o enfermedades. El equipo también brindará acompañamiento psicosocial a las personas que han tenido que enfrentar pérdidas, daños en sus viviendas y las consecuencias emocionales que deja una emergencia de esta magnitud.

La Cruz Roja explicó que su capacidad de respuesta busca llegar especialmente a lugares donde las dificultades de acceso puedan limitar la prestación de los servicios de salud. La misión permanecerá disponible para movilizarse hacia los puntos que sean priorizados por las autoridades y organismos de socorro.

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La operación cuenta además con el respaldo de la Cruz Roja Alemana y ECHO, cooperación que permite fortalecer los recursos destinados a la atención de las comunidades afectadas.

Santander se suma a la respuesta humanitaria que se desarrolla en diferentes departamentos tras el terremoto, poniendo a disposición personal especializado entre Defensa Civil, Bomberos, Militares e ingenieros, así como equipos para apoyar la atención de los damnificados.