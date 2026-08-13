Programe sus recorridos: habrá carrera atlética este domingo en Bucaramanga

Bucaramanga

Este domingo 16 de agosto se estará realizando una nueva edición de la ‘Media Maratón Ciudad Bonita’ por lo que se presentarán algunos cierres en vías principales de Bucaramanga.

El director de tránsito de la ciudad, Jahir Manrique, los cierres viales están programados desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 a. m. y aunque las aperturas de los corredores viales se irá dando de manera progresiva, hacen un llamado a la ciudadanía que se moviliza en vehículos que permitan que se desarrolle sin contratiempos esta jornada.

“Esta carrera inicia en el sector de Neomundo, dándole la vuelta al Centro Comercial El Cacique, pasando por el puente La Flora y cogiendo toda la carrera 33 hasta el Batallón de la Quinta Brigada, hasta llegar a la calle 14. De la calle 14 bajamos hasta la rotonda del Leopardo y posteriormente llegamos al sector de la UIS, rotonda del caballo de Simón Bolívar. De ahí bajamos por la calle novena hasta el Parque Cristo Rey, subimos por la calle décima hasta llegar nuevamente a la rotonda del caballo Bolívar y cogemos toda la carrera 27. Carrera 27 que llega hasta la calle 56 y se devuelve en el mismo sentido”, indicó Manrique.

Por eso, desde la dirección de tránsito confirmaron que habrá vías alternas habilitadas para le tránsito vehicular por el Puente de La Novena, Diagonal 15, Carreras 17, 21, 27 y 36, Corredor vía Antigua – La Floresta – Terrazas – Cabecera – Carrera 36 y la avenida Quebradaseca.

“Organice muy bien su viaje, planifique los recorridos, pero en especial tratemos de no salir o desplazarnos entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana”, puntualizó el director de tránsito de Bucaramanga.