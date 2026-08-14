Terminó PMU en Buenaventura: estas son las medidas tras la emergencia por el terremoto en Colombia

Este jueves, el Gobierno llegó a Buenaventura para coordinar las acciones de atención a la emergencia. El recorrido, liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y autoridades departamentales, finalizó con la confirmación de que la emergencia continúa generando graves afectaciones en la infraestructura de salud y educación de la ciudad.

Uno de los sectores más afectados es el barrio Lleras, en la comuna 3, donde más de 800 viviendas resultaron destruidas o colapsaron. Las familias afectadas permanecen bajo carpas y requieren atención humanitaria urgente.

En la primera etapa de soluciones, la atención está concentrada en garantizar albergues, alimentación y baños portátiles, mientras se mantiene la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales y departamentales.

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Red hospitalaria de Buenaventura está desbordada

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que la red hospitalaria de Buenaventura está desbordada, por lo que se gestionará la llegada de un hospital de campaña lo más rápido posible para ampliar la capacidad de atención a las personas afectadas.

Además, aseguró que se requieren insumos médicos y materiales para la autoconstrucción, especialmente en sectores como el barrio Lleras, donde hay viviendas construidas sobre palafitos que resultaron afectadas por el sismo.

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Las autoridades también anunciaron que será necesario incrementar en un 30 % la cantidad de ayudas e insumos que lleguen a Buenaventura, debido a que desde este municipio se redistribuyen materiales hacia diferentes zonas del litoral, San Juan y el departamento del Chocó.

Para facilitar este proceso, la Armada Nacional apoyará el transporte y la distribución de los materiales hacia las comunidades que los necesitan.

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2.800 niños quedaron sin clases

La emergencia también golpeó al sector educativo. Según las autoridades, 2.800 niños quedaron sin educación presencial, luego de que seis instituciones educativas fueran completamente destruidas.

Ante esta situación, se solicitará a los operadores de telefonía móvil la donación de planes de datos y se gestionará la entrega de tabletas para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas de manera virtual mientras se recupera la infraestructura educativa.

La declaratoria de emergencia permitirá asignar recursos para atender las afectaciones y priorizar, entre otras necesidades, la reconstrucción de instituciones educativas, infraestructura de la Fuerza Pública y estaciones de Policía.

Así será la reconstrucción de Buenaventura

Una vez superada la primera etapa de atención humanitaria, comenzará la fase de reconstrucción. El Ministerio de Vivienda contempla la construcción de nuevas viviendas y la entrega de materiales para las familias que quieran permanecer en el barrio Lleras.

El Gobierno señaló que este proceso deberá responder a las condiciones y decisiones de las comunidades, teniendo en cuenta que el barrio Lleras es un territorio palafítico, donde las familias han construido sus vínculos, historia y formas de vida.

El Gobierno avanza en la planeación de esta etapa junto con los ministerios de Vivienda y Educación y evalúa mecanismos para articular a las entidades públicas y al sector privado en respuesta a la emergencia.