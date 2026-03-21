Consejo de Estado confirma nulidad de elección del alcalde de Tunja

La decisión del Consejo de Estado de confirmar la nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, sigue generando reacciones en el ámbito político local. De los 17 concejales de la ciudad, solo cuatro se pronunciaron públicamente sobre el fallo, en medio de un ambiente de incertidumbre institucional y administrativa.

La concejal Laura Silva lanzó fuertes críticas contra el mandatario saliente, al señalar que «...sigue apropiando recursos...» y realizando «...maniobras dilatorias y de contratación...» dentro de la administración. Afirmó además que no solo hubo una mala gestión, sino que el alcalde «...violó la ley...», en referencia a las causales que llevaron a la nulidad de su elección.

Por su parte, el concejal Alfredo Arias aseguró que, aunque la decisión debe acatarse por respeto a la ley, sus efectos serán negativos para la ciudad. Advirtió que la salida del alcalde implicará la paralización de planes, programas y proyectos, y llevará a un nuevo proceso electoral bajo ley de garantías, lo que, en su criterio, afectará el desarrollo administrativo de Tunja.

En la misma línea, el concejal Andrés Duarte señaló que la interrupción del gobierno impacta directamente la ejecución del plan de desarrollo. Insistió en que la transición debe ser seria y ordenada, priorizando la continuidad de soluciones para la población más vulnerable. Entre tanto, el concejal Román Quintero sostuvo que la decisión judicial responde al quebrantamiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, una situación que calificó como de conocimiento público, y aseguró que «...la justicia llegó...», aunque reconoció las afectaciones administrativas.

Tras su salida del cargo, Krasnov deberá seguir respondiendo ante las autoridades. La Procuraduría General de la Nación ya lo sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad por 14 años por haberse posesionado estando inhabilitado, mientras que en la Fiscalía General de la Nación enfrenta procesos por interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos.