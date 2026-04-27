Blindan los recursos para la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Comité de garantías electorales para la consulta popular del Valle de San Nicolás. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Gobernación de Antioquia anunció que ya tiene garantizados los recursos para el desarrollo de la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, luego del traslado de estos desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De esta manera se garantiza y blinda la posibilidad de desarrollar esta jornada democrática el domingo 2 de agosto en 8 municipios del oriente del departamento.

¿Qué municipios participan de esta decisión?

Los habitantes que tendrán cita con la democracia en el mes de agosto serán Rionegro, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, San Vicente Ferrer y La Unión.

¿Qué se decide?

La votación es para conformar o no una entidad administrativa para gestionar la planeación, movilidad y medio ambiente para los habitantes de este altiplano del oriente antioqueño.

¿Cuántos recursos se requieren?

Para el desarrollo de estas jornadas democráticas se requieren 7.414 millones de pesos, que se lograron gracias al cumplimiento de un fallo de tutela de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual se ordenó proteger el derecho fundamental a la participación ciudadana y ratificó la obligación de garantizar la financiación del proceso.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, explicó que esto es una “buena noticia para el Oriente antioqueño: el Ministerio de Hacienda ya giró los recursos para la consulta popular. Están en manos de la Registraduría y permiten avanzar con todas las garantías. Hay fecha, hay recursos y hay garantías: el 2 de agosto será la gente del Valle de San Nicolás la que decida el presente y el futuro de su territorio”.

Comités de seguimiento a la consulta

Recientemente se realizó el segundo comité de seguimiento y garantías electorales, articulando el trabajo de las autoridades locales, organismos de control y entidades del orden nacional para revisar los aspectos técnicos y logísticos del proceso.

En estas jornadas se están analizando elementos clave de esta consulta, como la designación de jurados, la disposición de los 85 puestos de votación y las condiciones necesarias para garantizar una participación amplia y transparente en los ocho municipios convocados.

Las actividades de evaluación se adelantarán en las diferentes localidades hasta el mes de julio, para garantizar la normalidad en las elecciones del próximo 2 de agosto.

Todo está dispuesto para la consulta

La consulta popular a la fecha tiene el respaldo jurídico, los recursos asegurados y la coordinación institucional, buscando la integración territorial del oriente de este departamento.

Cabe recordar que hace cerca de un mes la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 2420 de 2026, por medio de la cual se levantó la suspensión del proceso y se permitió reanudarlo.

El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás incluye 50 zonas urbanas y 35 zonas rurales, lo que garantiza la cobertura plena y el acceso de los ciudadanos en estos municipios que buscan integrarse.

Las autoridades insisten en que se tendrá la socialización necesaria y las garantías de seguridad necesarias para el normal desarrollo de esta jornada democrática.