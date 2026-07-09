¿Se debe flexibilizar el porte de armas en Colombia? Gobernadores y alcaldes defienden sus posturas

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Colombia no está preparada para flexibilizar porte de armas: secretario de Seguridad de Bogotá

Ante la solicitud que hicieron desde Fenalco Atlántico de revisar los requisitos para portar armas en Colombia, los líderes de las regiones dialogaron con 6AM W y expusieron sus posturas frente a la posibilidad de cambiar la normativa.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, se mostró de acuerdo con la posibilidad de la flexibilización del porte de armas y defendió su posición señalando que en lo que va del 2026 se han incautado 174 armas a bandidos y delincuentes.

“El ejercicio de derecho a la defensa y a la vida se encuentran en una desproporcionalidad (…). Esto puede ser un ejercicio importante”, dijo.

De otro lado, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, afirmó que por su filosofía de vida les dice no a las armas, sin embargo, indicó que entiende la crisis de seguridad por la que pasa el país.

“Nos han pedido que revisemos esa actitud y que se permita el porte de armas. Estamos a la expectativa del próximo gobierno frente a esto, pues no podríamos ir en contra de la posición nacional”, sostuvo.

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Apuntó que en Colombia hay una serie de personas y gremios que buscan fortalecer “la defensa del ciudadano ante la arremetida de los facinerosos”.

Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, fue tajante en su apoyo a flexibilizar las medidas para que los ciudadanos porten armas, asegurando que es parte de la solución a la delincuencia.

“Vivimos con porcentajes de delincuencia altísimos, con armas que no están amparadas y no tienen permiso especial”, aseveró.

Finalmente, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, cuestionó la medida al afirmar que se necesita una “transformación más grande que una autorización” del porte de armas, además de “requerir mecanismos de control muy grandes con los que no cuenta el país”.

Escuche las entrevistas completas de las autoridades regionales aquí:

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