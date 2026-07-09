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Colombia no está preparada para flexibilizar porte de armas: secretario de Seguridad de Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, y aseguró que Colombia no cuenta con las condiciones necesarias para flexibilizar el porte y la tenencia de armas, al advertir que el país tiene graves falencias en materia de control, trazabilidad e investigación de los delitos cometidos con este tipo de elementos.

El Secretario Restrepo, señaló que cualquier discusión sobre ampliar los permisos para portar armas debe estar acompañada de una transformación estructural en la política criminal y en los sistemas de información del Estado.

“La flexibilización de la tenencia de armas o del porte requiere mecanismos de control muy grandes con los cuales no cuenta el país hoy en día”, afirmó.

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