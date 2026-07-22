Capturan a presunto homicida de Celeste, la menor de dos años en Polonuevo, Atlántico

Las autoridades capturaron en menos de 24 horas al presunto responsable del homicidio de Celeste, una niña de dos años asesinada en el municipio de Polonuevo, Atlántico, en un caso que ha generado rechazo y consternación entre la comunidad.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó el resultado de la operación y destacó la rápida reacción de la Policía y la Fiscalía, que desplegaron sus capacidades investigativas para ubicar y poner a disposición de las autoridades competentes al señalado responsable.

Verano aseguró que la captura representa un avance importante para esclarecer este crimen y reiteró que se espera que el responsable enfrente todo el peso de la justicia.

Lea también: Madre de la menor asesinada en Polonuevo pide que no haya impunidad por el crimen de su hija

“Tenemos el corazón arrugado por este vil asesinato. Una niña inocente fue víctima de la violencia criminal que tanto daño le hace a nuestro país”, manifestó el gobernador.

Verano advirtió que la Gobernación mantendrá su respaldo a las autoridades en la lucha contra las estructuras criminales y aseguró que no se escatimarán esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida y la seguridad de los ciudadanos.

El caso de la pequeña Celeste ha causado profunda conmoción en Polonuevo y en el Atlántico, mientras avanzan las investigaciones para establecer plenamente las circunstancias que rodearon el crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.