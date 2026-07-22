Remate de casas de la SAE: ¿cómo comprar vivienda desde $25 millones? Financiación del 90% del FNA

Adquirir una vivienda propia se ha convertido en el principal objetivo de varios colombianos; incluso, de acuerdo con la plataforma de Fincaraíz, Bogotá se consolidó como el epicentro de la demanda inmobiliaria del país durante el primer semestre de 2026, concentrando cerca del 63% de las búsquedas.

Sin embargo, existe una nueva alternativa gracias a una estrategia conjunta entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

La iniciativa permite acceder a inmuebles ubicados en distintas regiones del país con precios que comienzan en los $25 millones y con la posibilidad de obtener financiación de hasta el 90 % del valor del inmueble.

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El programa está dirigido a personas que cumplan con las condiciones de crédito del Fondo Nacional del Ahorro y estén interesadas en comprar bienes administrados por la SAE, entidad encargada de gestionar inmuebles que hacen parte de procesos de extinción de dominio o que ya fueron objeto de esta medida.

La oferta incluye viviendas de diferentes categorías, por lo que los compradores podrán encontrar opciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y también inmuebles clasificados como No VIS.

Qué viviendas están disponibles en la SAE

Dentro del inventario publicado por la Sociedad de Activos Especiales aparecen inmuebles en varias ciudades del país con valores que pueden ajustarse a distintos presupuestos.

Garaje o parqueadero – Cali (Valle del Cauca): Precio: $25.000.000

Área: 12,5 m² (estrato 4)

Casa en Armenia (Quindío): Precio: $28.228.000

Área: 36 m²

Casa en Neiva (Huila): Precio: $38.789.186

Área: 55 m²

Casa en Neiva (Huila): Precio: $64.797.000

Área: 57 m²

Casa en Tuluá (Valle del Cauca): Precio: $68.415.923

Área construida: 31 m²

Área del lote: 60,5 m²

Casa en Montenegro (Quindío): Precio: $71.644.599

Área: 63 m² /

Casa en Carolina del Príncipe (Antioquia) Precio: $85.944.955

Área construida: 59,5 m²

Área del lote: 64 m²

Además de casas y apartamentos, la SAE dispone de lotes urbanos, locales comerciales y viviendas campestres, por lo que la oferta está dirigida tanto a quienes buscan una residencia como a quienes desean realizar una inversión inmobiliaria.

Cómo obtener financiación del Fondo Nacional del Ahorro

Uno de los principales beneficios de esta alianza es que el Fondo Nacional del Ahorro puede financiar hasta el 90 % del valor del inmueble, siempre que el solicitante cumpla con las políticas de evaluación de la entidad.

Para acceder a este beneficio es necesario estar afiliado al FNA, ya sea mediante el traslado de cesantías o a través de un contrato de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Posteriormente, el interesado debe solicitar el estudio de crédito para conocer el monto al que puede acceder. Si la evaluación es favorable, el Fondo expedirá una carta de preaprobación que servirá como respaldo para presentar una oferta de compra ante la SAE.

Paso a paso para comprar una vivienda de la SAE

El proceso inicia consultando el catálogo oficial de inmuebles disponible en la plataforma de la Sociedad de Activos Especiales.

en la plataforma de la Sociedad de Activos Especiales. Después de seleccionar la propiedad de interés, el comprador debe gestionar el estudio de crédito con el Fondo Nacional del Ahorro y obtener la preaprobación.

el comprador debe gestionar el estudio de crédito con el Fondo Nacional del Ahorro y obtener la preaprobación. Con este documento podrá presentar formalmente la oferta de compra ante la SAE. Si la propuesta es aceptada, ambas entidades continuarán con los trámites correspondientes para la escrituración del inmueble y el desembolso del crédito.

Recomendaciones para iniciar el proceso

La Sociedad de Activos Especiales recuerda que el inventario de inmuebles cambia constantemente, por lo que la disponibilidad y los precios pueden variar según las actualizaciones del catálogo.

Asimismo, las propiedades cuentan con garantía de saneamiento jurídico, lo que brinda mayor seguridad durante la compraventa.

Antes de iniciar el trámite, el Fondo Nacional del Ahorro recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de afiliación, la documentación exigida y las condiciones del crédito, con el fin de agilizar el proceso y verificar que la capacidad de pago sea suficiente para asumir la financiación del inmueble.