En agosto empezaría el ajuste tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado en Armenia

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo una rueda de prensa para socializar con los medios de comunicación de la ciudad el ajuste tarifario en los servicios de acueducto y alcantarillado.

Precisamente el gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo Cesar Rodríguez explicó que la nueva metodología empezó a regir a partir del 1 de julio de este año y se empezaría a aplicar en el mes de agosto que facturarán todos los ciclos del mes de julio.

Afirmó que el proceso está relacionado con un estudio interno por parte del asesor tarifario se lleva a la junta directiva quien es la que aprueba la nueva metodología con el incremento de la tarifa.

Evidenció que el incremento aproximado para el estrato 1 es superior a los cinco mil pesos ya factura mes especificando que es un promedio que realizan frente al cargo fijo y al cargo variable conforme lo establecido en la nueva regulación. En cuanto al estrato 2 el incremento será superior a los 8 mil pesos, en el 3 a los 11 mil, el estrato 4 de 16 mil pesos, el 5 de 23 mil pesos, el 6 de 30 mil pesos y el comercial de 28 mil pesos.

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“Nueva metodología en acueducto y alcantarillado que a partir del primero de julio empezó a regir en todo el país una la resolución CRA 1032 del 2026, la cual trae consigo precisamente toda esa regulación que tenemos que tener, todos los factores que tenemos que tener en cuenta para poder llevarlo a la tarifa", mencionó.

Añadió: “Esto es un un promedio que se hace frente al cargo fijo y al cargo variable conforme lo trae la nueva regulación. Lo mismo en alcantarillado y cada uno de los estratos tiene una afectación en la tarifa como tal, en el valor de la factura. Es importante precisar que como también se los dejamos acá, tanto el estrato 1, 2 y 3 en el municipio de Armenia gozan de un subsidio que se les otorga y los estratos 5, 6, comercial e industrial pues tienen que hacer una contribución, que son los que subsidian en gran parte también los 1, 2 y 3. Eso está a través de un acto administrativo del municipio de Armenia, de nuestro concejo municipal y así se aplica este tipo de subsidios también en nuestro municipio".

Asimismo, el gerente se refirió al comunicado de la veeduría cívica respecto a que no se puede generar el incremento mientras no demuestren con estudios con estudios técnicos y financieros el cumplimiento de la resolución.

Aclaró que en ninguna parte menciona que deban publicar en algún medio el informe interno que realiza Empresas Públicas de Armenia puesto que dicho informe lo debe presentar la Superintendencia o la comisión de regulación de agua potable que va a adoptar la nueva metodología.

Mencionó que actualmente la tarifa solo es para acueducto y alcantarillado por lo que no impacta en aseo entendiendo que fue suspendido el trámite para implementar la nueva metodología.