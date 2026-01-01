Incrementan las tarifas del servicio de taxi y bus en Armenia para este 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El decreto 693 del 2025 fue expedido por la administración municipal donde se fijan las tarifas para la prestación del servicio público de transporte de taxi en este nuevo año.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño explicó que a partir de este viernes 2 de enero empiezan a regir las nuevas tarifas tanto en la modalidad de transporte público colectivo (urbano) como en el servicio de taxi.

Informó que, para el servicio de bus, el ajuste corresponde a un incremento de 300 pesos, quedando la tarifa en $3.200 para los días hábiles, de lunes a sábado, y en $3.300 para los domingos y festivos. Destacó que, en cuanto al servicio de taxi, la carrera mínima queda establecida en $6.600.

Afirmó que expidieron los actos administrativos que ajustan la tarifa de transporte en la ciudad tras los respectivos estudios económicos de la canasta de costos de transporte.

Fue claro que son cifras que deben ajustarse periódicamente para garantizar que el servicio público de transporte de pasajeros se siga prestando de manera eficiente.

Gremio de los taxistas en Armenia

Al respecto el presidente de la asociación de transportadores del Quindío, Juan Carlos García se refirió al incremento para el servicio de taxi.

Señaló que desde el mes de diciembre tuvieron una reunión con la secretaría de tránsito de la ciudad precisamente para definir el incremento donde la propuesta era del 10%, sin embargo, con el aumento del 23% en el salario mínimo el panorama tuvo que cambiar.

Considera el tema es complejo puesto que el alza del salario golpea, pero aclaró que la tarifa fue pactada con la alcaldía de la ciudad. Asimismo, mencionó que están muy pendientes del proceso de calibración de los taxímetros con el objetivo de brindar un servicio de calidad para los usuarios.