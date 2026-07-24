Orden de arresto de dos días contra el gobernador del Quindío ¿Qué dijeron desde la gobernación?

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Armenia

Orden de arresto de dos días contra el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis por no cumplir una tutela, así lo dispuso un fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Quimbaya

Esto a solicitud de un ciudadano identificado como Levison Castaño González que mediante derecho de petición solicitaba el derecho fundamental a la salud, pero no hubo respuesta ni cumplimiento a la acción de tutela y por eso la decisión del juez de imponer la sanción de arresto y la multa.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Quimbaya impuso orden de arresto de dos días al gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis y el pago de un salario mínimo mensual.

Al conocerse esta decisión judicial, la secretaría de representación judicial de la gobernación del Quindío Isabel Cristina Lezama a través de un video en redes sociales le salió al paso y manifestó “fuimos notificados de la imposición de una sanción en contra del señor gobernador por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela, pero esa sanción aún no está en firme.

Y agrega “Es por ello que nos encontramos en el proceso ante el juez superior de aportar las pruebas que aclararán lo sucedido, permitirán la revocatoria de la decisión”

Cabe recordar que no es la primera vez que un juez impone este tipo de sanciones de arresto y multa contra el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis, que en el 2024 se vio involucrado en una situación similar y luego de la respuesta del equipo jurídico, la medida fue revocada sin ser ejecutada.