Capturan a presuntos implicados en un homicidio en Usaquén: habían robado el carro de la víctima

Capturados tras robar y agredir a un ciudadano en el barrio El

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de dos ciudadanos venezolanos por los presuntos delitos de homicidio agravado y hurto en la localidad de Usaquén, sector de El Codito.

Tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en la calle, unidades policiales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Durante el procedimiento, los policías localizaron un vehículo gris que habría sido robado minutos antes y que posteriormente sufrió un volcamiento durante la persecución de los uniformados. Gracias a la información suministrada por testigos, los policías lograron ubicar a varios de los ocupantes que intentaban huir del lugar.

Puede leer: Hallan cuerpo de un hombre en alto estado de descomposición en el norte de Bogotá

En el procedimiento fueron capturados dos hombres, uno de 20 y otro de 18 años. Además, fue incautada una pistola con un proveedor y cinco cartuchos.

La víctima, el conductor del vehículo, falleció a causa de las lesiones recibidas. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de hurto, homicidio agravado y porte de armas de fuego.