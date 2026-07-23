Capturaron a dos presuntos responsables del asesinato de un joven deportista en Bogotá

Bogotá D.C

Otro caso de intolerancia se presentó esta semana en Bogotá en el que perdió la vida un joven en la localidad de Engativá, en el occidente de la ciudad. De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió en la noche del lunes 20 de julio en la calle 64C con carrera 105G.

Las autoridades recibieron la alerta e inmediatamente llegaron al lugar del incidente, donde encontraron a la víctima herida.

“La víctima fue hallada con una lesión a la altura del pecho. Recibió los primeros auxilios e inmediatamente fue trasladada al centro asistencial en donde lamentablemente falleció”, señaló la coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá, Gerly Mesa.

Gracias a información suministrada por parte de los vecinos, los uniformados lograron capturar a los dos presuntos responsables de este crimen, que se trataría al parecer de un caso de intolerancia.

La víctima fue identificada como Omar y era un joven futbolista que hacía parte del club en el Torneo El Muelle Z-10. La familia y amigos de Omar realizaron una velatón para despedirlo.