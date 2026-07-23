Hallan cuerpo de un hombre en alto estado de descomposición en el norte de Bogotá

Hacia el mediodía de este jueves 23 de julio de 2026, las autoridades hallaron el cuerpo de una persona en el canal Córdoba, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

Esto causó conmoción en todos los vecinos del sector que se quedaron viendo este hallazgo.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años “en alto estado de descomposición”.

El Cuerpo Técnico de Inteligencia (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto con el Cuerpo de Bomberos, hizo el levantamiento del cuerpo, para posteriormente realizar los análisis correspondientes.

Una vez realizados los estudios en el cuerpo encontrado, se podrían determinar las causas de la muerte del hombre e iniciar una investigación para conocer los posibles móviles.

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