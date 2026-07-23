Edificio residencial en Bogotá servía como fachada de un desguazadero de vehículos

Las autoridades recibieron una alerta a través de la señal de radio en la que informaron sobre la ubicación de un posible carro que había sido robado en el barrio San Antonio.

Una vez las patrullas encontraron el inmueble ubicado en la localidad de Antonio Nariño, un hombre les aseguró que ahí funcionaba una bodega para almacenar vehículos involucrados en siniestros viales y autorizó voluntariamente el ingreso de los uniformados.

Cuando entraron al garaje, había 13 motores, de los cuales cuatro presentaban los sistemas de identificación borrados y uno regrabado.

“Este resultado afecta la cadena criminal del robo vehículos en Bogotá, teniendo en cuenta que se ataca la comercialización de autopartes y la alteración de sistemas de identificación de los vehículos”, señaló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este año la Policía de Bogotá ha incautado cerca de 50 motores alterados, 620 vehículos recuperados asimismo 886 motocicletas.

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