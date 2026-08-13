Soacha habilita Centro de Acopio para apoyar a familias afectadas por el terremoto

Soacha puso en marcha una operación de asistencia humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Es por eso que, la Alcaldía de Soacha, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, habilitó un Centro de Acopio para que los ciudadanos puedan realizar donaciones que serán destinadas a las familias damnificadas.

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“Este es el momento de demostrar el mayor sentimiento de solidaridad con los municipios afectados de nuestro país. Hemos emprendido una campaña de apadrinamiento para que los municipios que, gracias a Dios, no resultamos afectados, podamos tenderles la mano a quienes hoy lo han perdido todo. Colombia necesita que nos unamos y que la solidaridad se convierta en ayuda concreta”, dijo el alcalde Sánchez ‘Perico’.

Soacha apadrina a Vijes

Como parte de esta iniciativa, Soacha apadrinará al municipio de Vijes, Valle del Cauca.

“Nunca estamos preparados para vivir una tragedia como la que estamos pasando en nuestro país. Tenemos más de 180 familias que lo han perdido todo. Hoy estamos agradecidos con la gente de Soacha porque se ha unido para ayudarnos. Todo lo que puedan brindarnos: alimentos, agua, elementos de primera necesidad y de construcción, será una gran bendición para nuestros vijeseños”, aseguró el alcalde de Vijes, Óscar Fernando Muñoz.

¿Dónde y qué se puede donar?

El Centro de Acopio estará ubicado en las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, calle 22 No. 9-20, y funcionará todos los días de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

La Alcaldía de Soacha coordinará la recepción y organización de las ayudas para facilitar su entrega a las comunidades afectadas y garantizar que la solidaridad de los ciudadanos llegue a quienes más lo necesitan, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha.