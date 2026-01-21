Lista de productos colombianos afectados tras imposición de aranceles del 30% por parte de Ecuador

Los principales productos que Colombia envía a Ecuador, y que resultarían más afectados por los aranceles de Daniel Noboa, corresponden a sectores como el energético, agroindustrial y agropecuario. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que se impondrá un arancel del 30% a todos los productos que Colombia envía a Ecuador. En Caracol Radio le contamos cómo está la relación comercial y cuáles son los principales productos perjudicados por esta medida.

De acuerdo con la información del Ministerio del Comercio, con corte a noviembre de 2025, las exportaciones de servicios de Colombia hacia Ecuador son de 3.769 millones de dólares y la exportación de bienes es de más 31.600 millones de dólares.

Dado que Colombia es el tercer país que más provee de productos a Ecuador, con un 7.3% en la participación del mercado ecuatoriano (en segundo lugar está China con el 22,4% y el primer lugar lo ocupa Estados Unidos con el 27,6%), se prevé afectaciones particularmente a sectores como el energético, agroindustrial, agropecuario e industrias como la automotriz, liviana y básica.

Los diez productos que más exporta Colombia a Ecuador son:

Energía eléctrica

Medicamentos dosificados

Insecticidas, raticidas y antirroedores

Vehículos para transporte de mercancías

Hilos, cables y conductores aislados para electricidad

Productos para el cabello

Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

Azúcar de caña

Aceites de petróleo

Agentes de superficie orgánicos (utilizados para crear productos de cuidado personal, agricultura o industria textil)

Otros productos son café, artículos plásticos para envasado o vehículos para turismo.

En contexto: Ecuador impone a Colombia arancel de 30% por falta de cooperación en seguridad

Según ProColombia, otros de los productos (distintos a exportaciones no minero energéticas) qué más se mueven en la relación comercial de Colombia hacia Ecuador son manufacturas de cobre, tejidos de algodón o fibras artificiales, productos planos de hierro o acero.

¿Por qué Ecuador impone aranceles a Colombia?

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó en sus redes sociales que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia”.

En palabras del mandatario, la medida se mantendrá “hasta que exista un compromiso real” por parte de Colombia “para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

¿Cuándo comienzan a regir?

Según el anuncio del presidente Daniel Noboa, los aranceles del 30% sobre los productos que importa desde Colombia comienzan a regir el 1 de febrero.

¿El gobierno colombiano ha respondido?

De momento, el gobierno del presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la medida arancelaria del gobierno ecuatoriano.

La situación en la frontera

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisan con frecuencia cargamentos de droga provenientes de Colombia o en zonas fronterizas con ese país. Una de las últimas incautaciones se produjo el pasado 6 de enero, cuando el Ejército encontró 2,2 toneladas en la provincia amazónica de Sucumbíos, que limita con los departamentos de Nariño y Putumayo.

Los soldados sospechan que la droga pertenecía a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De Colombia a Ecuador

El gobierno ecuatoriano también atribuye a las disidencias de las FARC el asesinato de once militares el 9 de mayo pasado en una emboscada mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.

Tras ese ataque, Noboa los catalogó como “grupos armados organizados” junto al Frente Oliver Sinisterra, a las Disidencias Comuneros del Sur, y los incorporó como enemigos dentro del “conflicto armado interno” que desde enero de 2024 declaró en Ecuador a causa del auge de las bandas criminales en el país.

Además, el pasado 24 de diciembre el Gobierno ecuatoriano anunció que mantendría abierto solo un paso fronterizo con Colombia y también con Perú, debido a “criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado”.