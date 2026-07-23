Estados Unidos elevará aranceles del 10% al 12,5%, ¿la medida afecta a Colombia?

La medida, que sí toca a Colombia, hace parte de una decisión que cobija a 45 países como parte de una investigación que señala a estas naciones de no hacer lo suficiente para combatir los trabajos forzosos. (Foto: Caracol Radio / Getty )

A partir de la media noche del 23 de julio, Estados Unidos comenzará a aplicará aranceles del 10% como mínimo y de hasta el 12,5% a unos 60 países, en sustitución de un gravamen que expira y que fue implementado por el presidente Donald Trump a principios de este año.

¿Por qué sube el arancel?

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Algunos países (45) sufrirán aranceles específicos de hasta el 12,5%. Entre estos países se incluye a Colombia.

“Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses”, explicó el texto.

En contexto: “Aranceles del 10% de Donald Trump son ilegales”: Tribunal de Comercio de Estados Unidos

¿A quiénes toca?

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10% para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5 % para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.

En América Latina, la medida afecta a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12,5 %.

A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 %.

También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado.

China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.

Aranceles que ya existían

La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

Le interesa: Estados Unidos propone nuevos aranceles por trabajo forzoso

Trump se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables” explicó el texto.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican como los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones.

Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que “el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales”.

Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de anteponer los intereses de su país.