Barranquilla estrenará vuelo directo a Madrid desde el 18 de diciembre de 2026

Barranquilla continúa fortaleciendo su conexión con el mundo. A partir del 18 de diciembre de 2026, la ciudad contará con un vuelo directo a Madrid, España, operado por Air Europa, convirtiéndose en la primera aerolínea en ofrecer una conexión sin escalas entre la capital del Atlántico y el continente europeo.

La noticia fue confirmada por el alcalde Alejandro Char, quien destacó que este nuevo enlace representa un paso importante para seguir posicionando a Barranquilla como un destino atractivo para el turismo, los negocios y la inversión. La nueva ruta tendrá tres frecuencias semanales: lunes, viernes y domingo.

“Air Europa iniciará la operación de vuelos entre Madrid y Barranquilla, con tres frecuencias semanales: lunes, viernes y domingo. Un paso más para seguir acercando nuestra ciudad a los grandes mercados internacionales”, dijo el mandatario distrital.

Barranquilla estará más cerca de Europa

La llegada de Air Europa también refleja la confianza de la aerolínea en el crecimiento de Barranquilla y en su potencial como destino internacional. Además, fortalece el papel del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que actualmente avanza en un proceso de modernización para mejorar su infraestructura y la experiencia de los viajeros.

“Con esta nueva conexión, Barranquilla no solo estará más cerca de Madrid, sino de toda Europa y el resto del mundo. Seguimos posicionando a nuestra ciudad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión”, precisó el alcalde Char.

Con este vuelo directo a Madrid, Barranquilla suma un nuevo logro en materia de conectividad internacional, que se une a las rutas recientes hacia Aruba y Fort Lauderdale.

La expectativa de las autoridades es que esta conexión impulse la llegada de más visitantes, dinamice la economía local y continúe fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como una de las principales puertas de entrada al Caribe colombiano.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: