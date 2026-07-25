Incautan cerca de 32 kilos de marihuana en la vía Oriental: era transportada en encomienda

Cerca de 32 kilos de marihuana fueron incautados por la Policía de Tránsito en la vía Oriental a la altura del municipio de Sabanagrande. El hecho se dio cuando oficiales realizando control a vehículos y personas.

Según la Policía, la droga era transportada bajo la modalidad de encomienda en un tractocamión de servicio público afiliado a una empresa transportadora.

Los oficiales se percataron de una caja en donde fueron hallados 50 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparentes.

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“La sustancia incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante el correspondiente acto urgente, para continuar con el proceso de investigación y establecer la responsabilidad de las personas involucradas en el envío y recepción del alijo”, indicó la Policía.

La droga tenía como destino la ciudad de Barranquilla.