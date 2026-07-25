Incautan cerca de 32 kilos de marihuana en la vía Oriental: era transportada en encomienda
La incautación se dio en jurisdicción del municipio de Sabanagrande.
Cerca de 32 kilos de marihuana fueron incautados por la Policía de Tránsito en la vía Oriental a la altura del municipio de Sabanagrande. El hecho se dio cuando oficiales realizando control a vehículos y personas.
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Según la Policía, la droga era transportada bajo la modalidad de encomienda en un tractocamión de servicio público afiliado a una empresa transportadora.
Los oficiales se percataron de una caja en donde fueron hallados 50 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparentes.
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“La sustancia incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante el correspondiente acto urgente, para continuar con el proceso de investigación y establecer la responsabilidad de las personas involucradas en el envío y recepción del alijo”, indicó la Policía.
La droga tenía como destino la ciudad de Barranquilla.