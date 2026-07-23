En Cali 49 mujeres han sido asesinadas en el año 2026

El Alcalde de Cali ofrece millonaria recompensa para dar con el paradero de los causantes del asesinato de la joven María Camila Potosí, que tenía ocho meses de embarazo.

Con corte al 18 de julio, Cali registra 49 homicidios de mujeres, entre ellos seis menores, además de 2 feminicidios, reveló Gerardo Mendoza, personero Distrital.

Estas cifras, según el Personero de la Capital del Valle, reflejan una realidad que exige una respuesta firme, articulada y urgente de todas las instituciones para proteger la vida de las mujeres, las niñas y la primera infancia.

“No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas ni sembrando incertidumbre en nuestra ciudad”, recalcó Gerardo Mendoza.

María Camila Potosí

El Personero Distrital de Cali expresó su preocupación por la información conocida directamente por sus familiares, tras los resultados de la necropsia practicada a María Camila Potosí, la cual evidenció que la bebé que esperaba no se encontraba en su vientre.

“Este nuevo hallazgo hace aún más urgente el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de la recién nacida. Este tipo de violencias contra las mujeres no es un hecho aislado", sostuvo Gerardo Mendoza.

Llamado

El personero de Cali, Gerardo Mendoza hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que adelanten todas las acciones investigativas con la mayor celeridad y desplieguen los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la bebé, garantizando la protección de su vida e integridad.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a suministrar, a través de los canales oficiales, cualquier información que pueda contribuir a la investigación.

"Cada minuto cuenta. Este caso no puede verse de manera aislada", puntualizó.