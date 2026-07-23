Valle destina recursos para aliviar crisis financiera en hospitales del norte del departamento

Valle del Cauca

Luego de los bloqueos registrados en las últimas horas en tres puntos del norte del Valle por trabajadores de la salud que reclaman el pago de salarios atrasados, la Gobernación anunció una millonaria inversión para aliviar la crisis que enfrentan varios hospitales de la región.

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La falta de recursos ha provocado retrasos de hasta cinco meses en el pago de salarios, el cierre de algunos servicios y ha puesto en riesgo la continuidad de la atención a los pacientes.

En total, el gobierno departamental destinará $6 mil millones a los hospitales San Antonio de Roldanillo, Centenario de Sevilla y San Rafael de Zarzal, con el propósito de reducir la deuda laboral y brindar un alivio al personal asistencial.

La mandataria Dilian Francisca Toro cuestionó la respuesta del Gobierno nacional frente a la crisis del sistema de salud en el departamento.

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“Esta crisis tiene rostros humanos, los de los pacientes que esperan atención, los de sus familias y los de médicos, enfermeras, auxiliares y demás trabajadores que pese a seguir prestando sus servicios, hoy no cuentan con los recursos para sostener a sus propios hogares. No podemos permitir que quienes cuidan la vida de los colombianos sigan enfrentando una situación tan crítica e insostenible. Pero como no podemos esperar nada del Gobierno Nacional en este momento, desde la Gobernación del Valle ya estamos trasladando recursos para poder darles 6 mil millones de pesos a los hospitales de Roldanillo, Sevilla y Zarzal y así poder disminuir la deuda laboral”, señaló.

La gobernadora reiteró que la crisis tiene su origen en el incumplimiento de los pagos por parte de las EPS, una cartera que, según la administración departamental, supera los $7 billones.