Alerta nacional por registro de cuatro feminicidios en la última semana: ¿Cómo pedir ayuda?

Colombia

Las autoridades registraron cuatro crímenes contra mujeres en las ciudades de Cali, Líbano (Tolima), Barranquilla y Valledupar, en el transcurso de la semana del 17 al 19 de julio. Tres de los escenarios a manos de sus parejas, y uno en el cual no se han identificado responsables.

Los casos

Yarleidis María Martínez Jímenez, de 31 años. Fue encontrada sin vida en la vereda Las Casitas, en Valledupar. Según la información proporcionada por Juley Rico, su hermana, Yarleidis llevaba desaparecida desde el 17 de julio, cuando salió con su pareja Oscar Rodríguez, para celebrar su cumpleaños. El presunto feminicida permanece bajo custodia médica tras intentar autolesionarse.

Herianny Carolay Montiel Rincón, adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana, fue trasladada el 18 de julio al hospital Camino Bosque de María, al recibir un disparo en el pecho con un arma de fuego. Sin embargo, perdió la vida por el impacto ocasionado. Las autoridades continúan las investigaciones, mientras que Wahinner Jesús Pareja Romero, de 20 años, sigue detenido.

En la madrugada del domingo 19 de julio, María Alejandra Castaño Bermúdez, mujer de 26 años y madre de un niño de 5 años. Murió en el barrio Los Pinos del municipio del Líbano, Tolima, al ser atacada a manos de su pareja, con un arma cortopunzante. El hombre de 27 años fue capturado en flagrancia e imputado por el delito de feminicidio.

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María Camila Potosí, mujer de 21 años con ocho meses de gestación. Fue encontrada sin vida el 19 de julio con signos de tortura, a las orillas del río Meléndez, en la vía a La Buitrera, Calí. Hasta el momento, no hay personas capturadas y la Policía ofrece una recompensa de 100 millones de pesos, para poder esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

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Cifras actualizadas al 2026

Según los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía, en el primer trimestre del año 2026, se registraron 26 de feminicidios, 145 casos en tentativa de feminicidio, y 15 catalogados como transfeminicidios. Además de registrar más de seis mil casos de violencia intrafamiliar y más de cinco mil delitos sexuales.

A su vez, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, comparte su boletín número 18, en el periodo del 01 de enero hasta 31 de mayo del presente año, en el que se registra una reducción del 66% de feminicidios tipificados para la ciudad de Bogotá.

La entidad ha registrado hasta ahora 7 casos para el 2026, cifra menor, en comparación con los 10 casos registrados en el mismo periodo del 2025.

A la fecha se registraron siete feminicidios en las siguientes localidades:

Bosa: 3 casos. Usaquén: 1 caso. Ciudad Bolívar: 1 caso. Sin información de localidad: 2 casos.

Especialistas y autoridades reiteran la importancia de identificar a tiempo los patrones de riesgo para actuar antes de que sea demasiado tarde.

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¿Cuáles son las rutas de atención y las líneas de ayuda en Colombia?

Ante cualquier hecho de violencia o sospecha de riesgo inminente, existen diferentes canales de atención oficiales, gratuitos y confidenciales disponibles las 24 horas del día:

Líneas de atención:

La línea 155, orientada a las mujeres: ofrece atención profesional en orientación jurídica y psicológica de las víctimas de violencia de género.

La línea 122, de la Fiscalía General de la Nación: canal directo para interponer denuncias formales por violencia intrafamiliar, acoso o amenazas.

La línea 123, de emergencia: brinda atención inmediata a la Policía Nacional en caso de agresión física o peligro existente.

La línea Púrpura (01 8000 112 137 o en WhatsApp 310 300 0010, en Bogotá o canales territoriales: redes de atención de las Secretarías de la Mujer en cada departamento del país.

Instituciones de atención integral en salud:

Unidades de Servicios de Salud (USS) antes hospitales

Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)

Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS)

No se requiere que exista agresión física para acudir a las autoridades. Asimismo, no solo la víctima puede hacer la denuncia, familiares, amigos o vecinos que identifiquen que la vida de una mujer corre peligro pueden comunicarse a las líneas de atención para solicitar intervención preventiva.