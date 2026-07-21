Feminicidio de María Alejandra Castaño sacude al municipio del Líbano, Tolima

Tolima

La Policía en el departamento del Tolima confirmó que se registró un caso de feminicidio en el que una mujer fue asesinada en el barrio Los Pinos del municipio del Líbano.

“Una mujer de 26 años fue presuntamente agredida con arma cortopunzante por quién sería su pareja sentimental. Tras conocer el caso las patrullas de vigilancia acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al hospital del municipio”, dijo el coronel, John Anderson Vargas, comandante de la Policía Tolima.

Aunque la mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, los médicos de turno no lograron a salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas. La persona víctima de feminicidio fue identificada como María Alejandra Castaño Bermúdez.

“Por la información oportuna de la ciudadanía y la reacción de nuestros uniformados fue capturado en flagrancia un hombre de 27 años que fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de feminicidio”, dijo el comandante de la Policía Tolima.

Por otra parte, las autoridades indicaron que luego de la legalización de la captura y la imputación de cargos un juez de la República envió a la cárcel a la persona señalada de ser el responsable de este caso de feminicidio.

“Ningún acto de violencia basada en género tiene justificación, invitamos a la ciudadanía a resolver los conflictos mediante el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica”, puntualizó el coronel, John Anderson Vargas.

Dato: María Alejandra Castaño Bermúdez deja huérfano a un menor de aproximadamente 5 años.