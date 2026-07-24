Daniel García Arizabaleta tendrá un año de inmunidad penal; juez extendió principio de oportunidad

En una audiencia de apelación, el Juzgado 47 penal del circuito revocó la decisión que suspendía el principio de oportunidad a Daniel García Arizabaleta en el caso Odebrecht; además, le otorgó un año con este beneficio, por lo que mantendrá su inmunidad penal durante este tiempo.

Cabe recordar que el exdirector de Invías, actualmente tiene papel doble en el caso de Odebrecht, porque sigue vinculado al proceso por los pagos que habría recibido, pero al mismo tiempo, es testigo y colaborador de la Fiscalía dentro del proceso contra Óscar Iván Zuluaga, en virtud del principio de oportunidad que fue avalado judicialmente.

La Fiscalía también anunció una acusación formal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con sobornos de Odebrecht.

García Arizabaleta es investigado por los pagos que habría recibido de la multinacional y, además, es testigo colaborador de la Fiscalía en la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.