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A un mes del doble terremoto familiares siguen buscando a sus seres queridos

A las 6:04PM la tarde del 24 de junio, Venezuela cambió. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon la región central del país, siendo el estado La Guaira y Caracas los más afectados.

Ese día, en el que todo se movió con una fuerza indescriptible, lo único que se escuchaba era un crujido y gritos mientras las paredes de los edificios colapsaban y nubes de polvo cubrían La Guaira.

39 segundos, los más largos para muchos, bastaron para cambiar la vida de millones de venezolanos.

Equipos de rescate en La Guaira tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela. (Foto: Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas Ampliar Equipos de rescate en La Guaira tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela. (Foto: Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas Cerrar

Tres edificios derrumbados en el este de Caracas, otro en el centro y varios afectados en la capital mientras que, La Guaira prácticamente fue arrasado con más de 800 edificios colapsado y otros tantos con daños estructurales severos.

Delcy Rodríguez declaró al estado como zona de desastre el 25 de junio.

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Ya para el 26, comenzaban a llegar grupos de rescate de más de 30 países a una carrera contra reloj para encontrar sobrevivientes.

Miles de familias en Venezuela necesitan ayuda urgente tras los terremotos Ampliar Miles de familias en Venezuela necesitan ayuda urgente tras los terremotos Cerrar

Al mediodía de ese día se militarizó la entidad. Sin embargo, la respuesta del gobierno en las primeras horas fue lenta. Muchos habitantes cuestionan lo tarde que llegó a una tragedia que evidentemente los desbordó. Aunque el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez defiende su actuación, en muchas zonas, hoy, 30 días después, se señala que no han visto ni al gobernador ni al alcalde, que las máquinas especializadas son escasas y que es necesario más personal para ayudar a recuperar los cuerpos.

Muchos otros no confían en la respuesta gubernamental a la falta de vivienda.

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El terremoto en cifras (oficiales)

Según el gobierno, 6.462 personas fueron rescatadas con vida mientras que, hasta el 22 de julio, reportaban 5.398 fallecidos. Aunque venían actualizando esta cifra, hasta la hora de publicación de esta nota, no habían dado a conocer la del 23 ni la de este 24 de julio.

El gobierno además se niega a dar número de desaparecidos. Solo el 25 de junio indicaron que contabilizaban 157. Ese mismo día, la ONU ya proyectaba unos 50 mil.

Operación de rescate de Hernán Gil en Venezuela tras terremotos. Fotos: USAR Bomberos de Chile Ampliar Operación de rescate de Hernán Gil en Venezuela tras terremotos. Fotos: USAR Bomberos de Chile Cerrar

Mientras tanto, cada día hay testimonios de familiares que denuncian que no encuentran a sus seres queridos en hospitales y morgues. Casi en cada esquina de la entidad hay fotos con datos de personas desaparecidas.

Algunos incluso, denuncian que después de recuperar el cuerpo y entregarlo a las autoridades, ahora no aparece. Hechos que el gobierno dijo desconocer cuando fue consultado por Caracol Radio.

Tras 27 días, el servicio forense hizo un llamado a familiares para practicarse pruebas de ADN. Este trabajo lo están haciendo con la asesoría de forenses colombianos. Además, activaron una página para que la personas puedan dejar los datos del familiar desaparecido.

Tampoco se han ofrecido cifras sobre los daños causados por el doble terremoto ni un monto estimado para la reconsideración las zonas afectadas. Según el Banco Mundial, los daños ascenderían a 19.600 millones de dólares y agregan que reconstrucción podría ser el doble.

Equipos de rescate continúan buscando víctimas y trabajando en un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Getty Images / Jesus Vargas Ampliar Equipos de rescate continúan buscando víctimas y trabajando en un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Getty Images / Jesus Vargas Cerrar

Unicef, por su parte, informó que en los próximos meses se requerirán 65,7 millones de dólares para responder al impacto humanitario del doble terremoto al tiempo que Médicos sin Fronteras calcula que unas 6.000 personas siguen acampando en la calle, tanto en La Guaira como en Caracas, sin refugio adecuado ni servicios básicos.

El número de damnificados es de 18 mil y unas 23 mil estarían en campamentos transitorios, de acuerdo con lo dicho por el gobierno que además cifró en 16.740 los heridos. Una parte importante de sobrevivientes y lesionados perdieron algún miembro de su cuerpo.

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Ayuda internacional

Diversos países han enviado ayuda humanitaria a Venezuela que ha llegado a un afectado aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Desde insumos y medicinas hasta alimentos, kits de aseo, vacunas, etc.

Colombia, España, Brasil, El Salvador, Estados Unidos han instalado hospitales de campaña que no solo han atendido a los afectados por los terremotos sino también a la población general que no consigue atención en hospitales públicos.

PNUD estimó en unos 6.700 millones de dólares los daños en Venezuela por los terremotos | EFE Ampliar PNUD estimó en unos 6.700 millones de dólares los daños en Venezuela por los terremotos | EFE Cerrar

Delcy Rodríguez se ha reunido con distintas instancias internacionales como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, agencias de la ONU y con distintos gobiernos.

Ante esto, ONGs hacen llamados a la necesidad de transparencia en la utilización y destino de la ayuda.

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Venezuela ha quedado seriamente golpeada y en el caso de La Guaira, rota, como señalan sus habitantes. Un estado costero y turístico que hoy parece un pueblo desolado y en silencio.

Familiares sacando a familiares es lo que se oye en muchas zonas. Aseguran que no permitirán la demolición hasta conseguir los cuerpos de los suyos.

“Nadie merece quedar bajo los escombros”, dicen y suplican que “el mundo no nos olvide”.

A un mes, pareciera que el tiempo se detuvo pero que la tragedia aún comienza.