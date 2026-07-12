Damnificados del terremoto en Venezuela podrían emigrar a la frontera colombiana

Aumentó el número de fallecidos por terremotos en Venezuela | EFE

Cúcuta

La dramática situación que afrontan las familias damnificadas por el terremoto en Venezuela podría generar un desplazamiento de los damnificados hacía la zona de frontera colombiana.

La Organización Internacional para las Migraciones así lo advirtió al revelar que si no se genera celeridad en las ayudas humanitarias este efecto podría ocurrir.

Dirigentes políticos en el estado Táchira como Oscar Ronderos manifestaron que “es posible que esto pueda ocurrir en los próximos días, teniendo en cuenta las necesidades de estas personas y el interés de empezar una nueva vida, están muy limitados, agobiados y algunos núcleos familiares desintegrados”.

Las autoridades en la zona de frontera colombiana han advertido del aumento de ciudadanos venezolanos cruzando los puentes internacionales entre Norte de Santander y el Estado Táchira.

En Cúcuta las autoridades y la iglesia católica mantienen las acciones de solidaridad para continuar recibiendo ayudas humanitarias que puedan ser enviadas al vecino país para atender a los miles de damnificados que dejó el terremoto.

Colombia durante los últimos años ha recibido más de 2,800.000 ciudadanos venezolanos por culpa de la crisis política en ese país.