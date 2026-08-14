Colombiano sentenciado a tres años en prisión federal de EE.UU.

Carlos Felipe Jaramillo Grajales, un colombiano de 55 años residente en Jacksonville, fue condenado a tres años de prisión federal y posteriormente será deportado a Colombia, luego de que durante más de 20 años utilizara la identidad de un ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico.

Según el expediente, Jaramillo Grajales utilizó desde al menos 2003 el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de la persona a la que suplantó.

Con esa identidad obtuvo una licencia de conducir de Florida y un pasaporte estadounidense. Para solicitar el pasaporte, presentó un certificado de nacimiento puertorriqueño a nombre del ciudadano estadounidense suplantado.

El caso también incluye una participación en procesos electorales. En 2010, Jaramillo Grajales se registró para votar como ciudadano estadounidense y posteriormente participó en varias elecciones, incluida la de noviembre de 2020 en el condado de Duval.

Le puede interesar: Marruecos blinda la frontera con Ceuta ante llamamientos a un nuevo cruce masivo

La investigación también reveló un componente migratorio. Mientras él se presentaba como ciudadano estadounidense, su entonces esposa obtuvo la residencia y posteriormente la ciudadanía estadounidense.

En 2024, Jaramillo Grajales regresó de Colombia a Estados Unidos utilizando su verdadera identidad y una visa K-1 de prometido, solicitada por su exesposa. La pareja volvió a casarse en 2025, y posteriormente él solicitó la residencia permanente utilizando nuevamente su verdadera identidad.

Más información: Noruega y Suecia destinarán 1,5 millones de dólares a ayudar a Colombia tras el terremoto

Ahora, tras ser condenado a tres años de prisión federal, Jaramillo Grajales deberá cumplir su sentencia y posteriormente será deportado a Colombia.

Más información aquí

Escuche EN VIVO Caracol Radio: