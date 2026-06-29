Terremotos en Venezuela: hay 19 colombianos desaparecidos; Colombia envía nuevo vuelo humanitario

En medio de la crítica situación que atraviesa Venezuela por los terremotos que han dejado más de 1.400 muertos, el Gobierno informó este lunes que hay 19 colombianos presuntamente desaparecidos, según reportó el Puesto de Mando Unificado instalado en el Consulado.

Y es que en una primera fase, en el Aeropuerto de Maiquetía fueron registrados 140 connacionales, de los cuales 47, entre ellos varios niños y niñas, retornaron al país el pasado viernes.

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De este modo, la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) señaló que envió un vuelo humanitario hacia el Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, y de regreso traerá a 47 colombianos que quieren retornar al país.

En este nuevo vuelo humanitario hay carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo. También transporta 3.200 elementos de Asistencia Humanitaria de Emergencia, 8 toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y 900 bolsas para el manejo digno de personas fallecidas.

Javier Pava, director de la UNGRD, aseveró que habrá nuevos envíos de ayudas, a las que también se ha sumado el sector privado.

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La Cancillería además anunció que expidió 14 pasaportes de emergencia para ciudadanos que perdieron su documentación por los terremotos.

¿Cómo ayudar?

La entidad afirmó que quienes deseen apoyar a las familias damnificadas en Venezuela, la Cruz Roja activó una campaña de donación en dinero, a través de la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, con NIT 899999025-3 o por la página web www.cruzrojacolombiana.org. NO se están recibiendo donaciones en especie.