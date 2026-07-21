Venezuela entrega las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas por los sismos

Más de 240 familias recibieron este lunes las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 5.200 muertos y cerca de 18.000 personas sin casa, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien lideró la entrega de los apartamentos.

“Hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda, una vivienda completamente equipada”, dijo la mandataria en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin precisar el número exacto de casas entregadas.

Los apartamentos forman parte de dos edificios ubicados en un urbanismo del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela construido por la estatal china CITIC en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, en Caracas.

Entretanto, Rodríguez aseguró que seguirán atendiendo integralmente a las más de 23.000 personas que se encuentran en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, este último el más afectado.

“Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda”, agregó.

Censo biométrico

La jefa de Estado acudió junto a su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien había dicho inicialmente que la entrega de estas viviendas ocurriría la semana pasada.

VTV transmitió imágenes del recorrido de algunas familias beneficiadas en áreas comunes y en sus nuevos apartamentos, así como de la visita de la mandataria a estas viviendas.

EFE constató el pasado viernes la presencia de un camión de una importante cadena de tiendas de electrodomésticos, tecnología y hogar en la zona, así como de obreros e ingenieros en varios edificios inconclusos, algunos de once pisos y otros de quince, que también forman parte de este conjunto residencial.

Un funcionario de seguridad dijo entonces que más de doscientos apartamentos estaban siendo equipados para entregarlos «supuestamente» a personas que se quedaron sin viviendas en La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la región devastada por los sismos.

Recientemente comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados para las personas que se quedaron sin viviendas tras los terremotos, a fin de determinar con precisión cuántas casas se necesitan.

Esperan entregar 4.000 viviendas más antes de cerrar el año

Rodríguez además prometió entregas mensuales de viviendas para los afectados por los recientes terremotos y alcanzar las 4.000 en diciembre de este año, tras otorgar los primeros apartamentos a más de 240 familias.

“De aquí, mes de julio, al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual. Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, afirmó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).