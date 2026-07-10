¿Cómo reunir la ayuda económica que necesita Venezuela para recuperarse del paso de los terremotos?

Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se encuentra en Venezuela coordinando la respuesta humanitaria para asistir a los afectados por los terremotos.

Lea también: OPS asegura que Venezuela inicia una nueva fase crítica de respuesta tras terremotos

Dos semanas después de los terremotos, la ONU prepara una ampliación de su respuesta humanitaria para asistir a 1,3 millones de personas adicionales durante los próximos seis meses. Desde Caracas, el jefe de asuntos humanitarios, Tom Fletcher, pidió mantener la solidaridad internacional mientras la emergencia pasa de la búsqueda y rescate a una fase de recuperación.

La ONU necesita 296 millones de dólares adicionales para ampliar la respuesta humanitaria en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio informó Fletcher. Durante una reunión con Estados miembros y socios, Fletcher explicó que el sistema de la ONU prepara un addendum al Plan de Respuesta Humanitaria de 2026, basado en evaluaciones realizadas junto con el Gobierno venezolano, para cubrir las necesidades más urgentes en alojamiento, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, protección, educación y recuperación temprana.

La petición se produce cuando la emergencia entra en una nueva fase. Tras los primeros días centrados en la búsqueda y rescate, las necesidades se desplazan ahora hacia la atención de las personas que perdieron sus viviendas, la protección de las familias damnificadas, el apoyo a los servicios básicos y el inicio de la recuperación.

La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela llegó a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.

¿Hay un inventario de la ayuda que ha recibido Venezuela?

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el secretario, Tom Fletcher, indicó que: “durante la primera semana la prioridad era enviar equipos de rescate al país, 30 países respondieron enviando estos equipos de rescate, así que fue una muestra de solidaridad grandísima porque sumaron alrededor de 50 equipos que llegaron a Venezuela a intentar salvar vidas. Ahora se necesita otro tipo de apoyo, desde el comienzo han ofrecido comida, ofreciendo agua, medicamentos y refugio para esas personas en la Guaira y los alrededores que lo perdieron absolutamente todo. Ahora en los próximos meses se van a enfocar en movilizar la ayuda internacional para respaldar a 1.3 millones de personas que necesitan esta ayuda”.

Le puede interesar: ONU pide flexibilizar sanciones en Venezuela para facilitar llegada de ayudas

Plan para la reconstrucción:

Se está coordinando con el gobierno de Venezuela desde las primeras horas del rescate, al inicio se dispuso de refugios para las personas que están afectadas, como solución a largo plazo se está pensando en llevar casas prefabricadas que sean lo más seguro posible y más adelante reconstruir en esa zona, “muchas personas con las que hemos hablado nos han dicho que quieren regresar a sus casas”.

¿Qué le están pidiendo a la comunidad internacional para recoger el dinero necesario para ayudar a 1.3 millones de afectados?:

“Lo que le estamos pidiendo a los Estados miembros es que respondan con ese mismo nivel de compromiso para poder recoger estos fondos que estamos necesitando para dar el apoyo a ese 1.3 millones de personas que lo necesitan. Esa movilización se necesita de manera urgente en los próximos seis meses porque hay una absoluta necesidad en esas personas afectadas. Ya hay 8 millones de personas con ciertas necesidades humanitarias en ese país”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: