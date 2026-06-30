58.000 edificios podrían haber resultado dañados o destruidos en Venezuela: NASA

Aumentó el número de fallecidos por terremotos en Venezuela | EFE

Más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales publicada por la agencia espacial estadounidense NASA.

Al menos 1.700 personas murieron y decenas de miles siguen desaparecidas tras los dos potentes sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados la semana pasada, los más fuertes en el país caribeño en más de un siglo.

“Es probable que aproximadamente 58.870 edificios hayan resultado dañados o destruidos en toda la región afectada”, afirman en la evaluación los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón.

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Los científicos analizaron imágenes de radar de alta resolución del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) recopiladas el 25 de junio, el día después de los terremotos.

“Esta es una evaluación preliminar y rápida. Refleja un cambio abrupto en la superficie consistente con los daños”, escribieron los investigadores, y agregaron que la cifra solo debe interpretarse como un indicador y no ha sido verificada en el terreno.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el lunes que 855 infraestructuras presentaron daños, de las cuales 189 sufrieron “derrumbe total”.

La NASA indicó que sus satélites estaban “brindando apoyo fundamental, captando imágenes y datos para ayudar a los equipos en el terreno a evaluar los impactos y orientar los esfuerzos de respuesta”.

Estados Unidos reparó el lunes el puerto marítimo de La Guaira, la zona más devastada por los dos terremotos, para acelerar la llegada de ayuda a medida que Venezuela comenzó a despedir a sus muertos.

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida, una posibilidad remota cumplidos cinco días de la tragedia.