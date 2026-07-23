Germán Rodríguez apoya posesión presidencial en base militar; Rafael Nieto lo considera “un error”

Este jueves, 23 de julio, los senadores Germán Rodríguez y Rafael Nieto hablaron en los micrófonos de 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la polémica por el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella luego de que el Senado de la República aprobara una proposición para que el presidente electo se posesione en el Cauca.

La posesión fuera del Congreso

La disputa, que en estos momentos se encuentra en el Congreso de la República, ha generado múltiples reacciones y argumentos sobre la viabilidad de si el evento de envestidura puede hacerse por fuera del Capitolio Nacional.

El senador Rafael Nieto, del partido Centro Democrático, dijo al respecto: “nosotros votamos que la posesión sea en Cauca inicialmente, además, teníamos la duda de si la proposición también lo que planteaba era que se hiciese en una guarnición militar. Releída la proposición, quedó claro que era solamente en el Cauca”.

En contraposición, el senador por el partido Salvación Nacional, Germán Rodríguez, expresó que la iniciativa de que la banda presidencial le sea puesta al mandatario electo, De la Espriella, en una base militar se hace con el objetivo de mostrar apoyo a la institución.

“El apoyo a nuestras fuerzas militares en un sitio donde en el Cauca, donde ha habido once masacres, donde recordemos el 25 de abril, 20 muertos, 36 heridos, donde la última semana de abril hubo 24 acciones armadas”, expresó Rodríguez.

La discusión sobre si la posesión se debe hacer en una guarnición militar

El debate ahora se centra entre los aliados del presidente electo en el Legislativo sobre el lugar específico donde el mandatario asuma el poder el próximo 7 de agosto.

Frente a esto el senador Germán Rodríguez expresó: “Yo quiero aclarar aquí, que la posesión está como ordena la Constitución. El presidente va a ir a una guarnición militar, pero no se va a posesionar a la tropa, ni a los militares”.

Aunque la intención de la bancada del partido Salvación Nacional es que el próximo presidente se posesione en una base militar en el departamento del Cauca, el parlamentario Rafael Nieto dijo: “si se pretende que sea en un cuartel, como era el planteamiento aparentemente inicial, y es la intención de la Espiella, ¿quién tiene que aprobar que se haga en un cuartel?“.

El debate continua, luego de que la proposición en el Senado fuese aprobada con 55 votos a favor y 32 en contra. La próxima semana arrancaría la discusión de la propuesta de la senadora Jennifer Pedraza para que De la Espriella se pueda posesionar en el Cauca, pero en un recinto de carácter civil.

Además, el próximo lunes 27 de julio la plenaria de la Cámara de Representantes votará la proposición presentada por la congresista Carol Borda, en respaldo a la posesión en un a base militar del Cauca.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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