Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomienda declarar desastre nacional por fenómeno de El Niño

Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava Sánchez. Foto: Colprensa.

AMBIENTE

El director de la Unidad Nacional del Riesgo, Javier Pava, confirmó que el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó por unanimidad recomendar al presidente Gustavo Petro la declaratoria de situación de desastre nacional ante los efectos previstos del fenómeno de El Niño, con el fin de acelerar la respuesta institucional y disponer de recursos para atender las posibles emergencias.

Como parte de las medidas, el presidente ordenó reasignar $4 billones para fortalecer las acciones frente al fenómeno.

De acuerdo con la UNGRD, la respuesta del Gobierno estará articulada mediante un Plan de Acción Específico, que tendrá cuatro ejes prioritarios: alimentos, agua, salud y asuntos ambientales, y energía.

Dentro de la estrategia se contempla Colombia Solar, iniciativa con la que el Gobierno busca acelerar la instalación de paneles solares en comunidades vulnerables, zonas rurales y hogares de los estratos 1, 2 y 3.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, aseguró que la decisión busca anticiparse a los impactos que podría generar el fenómeno de El Niño en el país.

“No podemos esperar a que las consecuencias se materialicen para actuar. La Ley 1523 de 2012 establece que la inminencia de un riesgo capaz de generar graves impactos sociales, económicos y ambientales constituye uno de los criterios para declarar una situación de desastre", dijo el funcionario.

Pava agregó que, en este caso, la decisión está sustentada en la información técnica disponible y en las condiciones actuales del territorio nacional.

“En este caso, dicha inminencia está respaldada por información técnica y por las condiciones que actualmente se presentan en el territorio nacional”, indicó el director encargado de la entidad.

Con la declaratoria, la UNGRD coordinará la formulación del Plan de Acción Específico y la articulación de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), con el propósito de concentrar capacidades institucionales y recursos para proteger a la población.