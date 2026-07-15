Investigan a Olmedo López y exsubdirectores por irregularidades en millonario contrato de la UNGRD

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, así como contra los exsubdirectores Sneyder Pinilla y Víctor Meza, por presuntas irregularidades en un contrato de logística por $5.000 millones destinado a garantizar la atención oportuna de la emergencia generada por el fenómeno de La Niña en 2022.

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