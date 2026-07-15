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15 jul 2026 Actualizado 12:32

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Investigan a Olmedo López y exsubdirectores por irregularidades en millonario contrato de la UNGRD

Olmedo López y Sneyder Pinilla | Fotos: Colprensa

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La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, así como contra los exsubdirectores Sneyder Pinilla y Víctor Meza, por presuntas irregularidades en un contrato de logística por $5.000 millones destinado a garantizar la atención oportuna de la emergencia generada por el fenómeno de La Niña en 2022.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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