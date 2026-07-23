Capturan a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Costeños’ en operativo en Barranquilla

Un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal ‘Los Costeños’, durante tres allanamientos realizados en el barrio La Luz, en el suroriente de la ciudad.

Los capturados tendrán que responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según informaron las autoridades.

Entre los detenidos figura alias “El Niño”, quien registra siete anotaciones judiciales por homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales. También fue capturado alias “El Flaco”, quien presenta un antecedente por el delito de extorsión.

Durante los procedimientos judiciales, los investigadores incautaron un revólver, seis cartuchos calibre 38, cinco cartuchos calibre 9 milímetros y cerca de 2,8 kilogramos de marihuana, elementos que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para las actividades ilícitas de esta estructura delincuencial.

Las autoridades señalaron que uno de los principales resultados del operativo fue la intervención de una vivienda que, presuntamente, funcionaba como punto de venta y consumo de estupefacientes.

El inmueble estaba ubicado a pocos metros de varias instituciones educativas, situación que, según la Policía, representaba un riesgo para niños, niñas y adolescentes del sector.

De acuerdo con las investigaciones, la operación también impacta las finanzas de ‘Los Costeños’, organización que, al parecer, obtenía ingresos cercanos a 15 millones de pesos semanales por la comercialización de estupefacientes en esa zona de Barranquilla.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de control de garantías definirá su situación judicial.