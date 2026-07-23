Ídolo de River Plate explotó contra Juan Fernando Quintero: “Dejó de ser profesional”

Juan Fernando Quintero pasa por un momento complicado en lo deportivo. Luego de haber disputado el Mundial 2026 con la Selección Colombia, las alarmas están encendidas por su posible salida de River Plate.

En las últimas horas, el volante antioqueño reveló haber tenido una charla con el presidente Stefano Di Carlo para regresar una semana después de lo previsto a los entrenamientos. Esto, después de que el entrenador Eudardo Coudet advirtiera que Juanfer debía presentarse el jueves 23 de julio.

El cortocircuito entre ambas partes quedó a la vista: “El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente, con quien tengo una muy buena relación. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial. No tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente”.

Si bien Quintero reiteró en varias ocasiones que no tiene ningún problema con el estratega argentino, sí reconoció que después de lo vivido en el primer semestre del año “estoy viendo la mejor situación para mí y para el club”. Puerta de salida abierta...

Ídolo de River Plate explotó contra Juan Fernando Quintero

Respecto a toda esta situación habló Leonardo Astrada, recordado exfutbolista y exentrenador de River Plate. En diálogo con ESPN, el argentino admitió que le “encanta” Juanfer por su calidad técnica, pero reconoció que el colombiano ha demostrado con sus actitudes que “dejó de ser profesional”.

“A mí Juanfer me encanta, pero soy real. Debe ponerse mejor de lo que realmente está, porque hay veces que no está bien. ¿Por qué no se presenta (a los entrenamientos de River)? Él se tiene que presentar. A nosotros como profesionales nos corresponde cumplir. Viene Juanfer 10-15-20 días más tarde, ¿qué le decís al resto de compañeros? Cada uno hace lo que quiere si no. Tenemos que ser profesionales y hacernos cargo de las situaciones”, señaló Astradainicialmente.

Y recordó lo sucedido en el último Torneo Argentino: “Así como dije después de que se perdió la final con Belgrano, en la que él se fue cuatro días antes. Yo creía que todos debían poner la cara y bancando el momento con la gente, él no estuvo. Ahora llega tarde o no viene a la pretemporada”.

Posteriormente, Astrada sentenció tajantemente que “Juanfer dejó de ser profesional”, entendiendo que “se tenía que haber presentado porque corresponde hacerlo” y finalmente no lo hizo, a pesar de haber manifestado tener problemas personales.

“Dejó de ser profesional, no tengan dudas. Como profesional debo presentarme a entrenar. Juanfer hace 17 días que terminó el Mundial, entonces seamos serios. Hay jugadores como Montiel u Otamendi que recién están llegando y se ponen a disposición para jugar. Juanfer está entrenando solo, que no es lo mismo; debió tomarse la semana de vacaciones que corresponde y después venir a entrenar. Es la disposición, no es que necesito que me llamen, no puede ser así”, concluyó.