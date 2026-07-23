Juan Fernando Quintero, en duda para continuar en River Plate: dejó fuerte mensaje contra su técnico

River Plate enfrentará a Barracas Central en su estreno por la Liga de Argentina. El plantel se ha ido incorporando con algunos fichajes y el regreso de los que estaban en vacaciones. Sin embargo, se han desatado rumores sobre la posible salida de Juan Fernando Quintero del club millonario tras ciertas declaraciones dadas por el volante colombiano.

Tras la derrota frente a Aldosivi por Copa Argentina, el director tecnico Eduardo Coudet advirtió frente a la prensa que el jugador debería presentarse “este jueves” (23 de julio) para retomar los entrenamientos con el club. Sin embargo, River Plate le otorgó una semana más de licencia al ´10´ del equipo para poder resolver asuntos personales.

Quintero y una fuerte declaración sobre su relación con Coudet

No obstante, las declaraciones de Coudet no cayeron bien en el antioqueño, quien arremetió contra el entrenador por medio de una entrevista de ESPN en la que manifestó que no ha tenido contacto desde que salió rumbo a la concentración de la Selección Colombia para el Mundial.

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“A mí no me gusta aclarar eso, pero si hubiera sido prioridad al segundo día hubiera estado, eso no tiene misterio, están tergiversando las cosas, porque yo no he hablado con el entrenador y tampoco con la gente del club, me mandaron el día que me tengo que presentar y ya está, están instalando algo que no tiene sentido”, inició diciendo Quintero,

En las ultimas horas, desde el club habrían anunciado que Quintero se encuentra en Miami atendiendo una situación familiar, y despues volará a Medellín en los proximos dias para continuar acudiendo a este proceso. Por este motivo, el jugador habria pedido una licencia para una semana más, hasta el jueves 30 de julio, mientras tanto el jugador entrena de forma individual.

Por medio de ESPN, el Ex-Racing dio a conocer su opinion. “El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente (Stefano Di Carlo), con quien tengo una muy buena relación. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial, Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente“, añadió.

Tras haber declarado, se abren muchos debates si la continuidad de Quintero en el club millonario será algo que no genere preocupación en los hinchas.

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¿Quintero dejará River Plate?

Durante la era de Coudet, Quintero ha jugado 448 minutos y 12 partidos, aportando 1 gol y 3 asistencias. Partiendo de las declaraciones que han terminado en malentendidos, además de la falta de participación bajo el mando del entrenador argentino, la continuidad del volante de 33 años en la institución de Núñez está en duda y ya comienza a especularse con posibles destinos para seguir su carrera. Recientemente hubo un rumor de un supuesto interés por parte del Cagliari de Italia.

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“No tengo nada en contra del Chacho, le deseo lo mejor, yo personalmente después del último semestre con él estoy viendo la mejor situación para mí y para el club. A raíz de eso estoy viendo cuál es la mejor decisión. Esperemos que todo termine bien. Amo al club, lo respeto, amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que me cambió la vida, el que potenció mis condiciones. Pero son situaciones que no puedo controlar”, concluyó el jugador alimentando las dudas sobre su futuro en River.