¿Juan Fernando Quintero de regreso a Europa? este equipo podría buscar su fichaje

Juan Fernando Quintero se encuentra disfrutando de sus vacaciones luego de terminar la participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Una vez terminado su periodo de descanso, se espera que se presente a la pretemporada con River Plate, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027.

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No obstante, el volante antioqueño no parece ser un fijo en la titular del entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien cuando asumió la dirección del conjunto de Núñez se encontró con un Quintero lesionado y, posteriormente le costó ser inicialista.

El equipo europeo al que interesa Juanfer Quintero

Según reveló el periodista Sebastián Srur, cercano a River Plate y quien ha adelantado varias informaciones sobre Quintero y el propio club, el volante de 33 años causa interés en Cagliari de Italia, equipo en el que milita el también colombiano Yerry Mina. Una propuesta podría llegar al cuadro argentino.

“ATENCIÓN. El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer. Y no descarto que aparezca una oferta pronto”, dio a conocer el comunicador.

El paso de Quintero por Europa

Quintero regresó a River Plate en julio de 2025 luego de haber tenido un paso de seis meses por América de Cali, al que le pagaron cerca de 2 millones de dólares por su ficha. Una eventual oferta de otro club por el ‘10′ podría rondar entre 1.5 millones de dólares y 2 millones.

En Europa, Quintero tuvo trayectorias destacadas y otras en las que no pudo brillar tanto. Llegó al Pescara de Italia en 2012 en calidad de préstamos y lugo este club se hizo con su pase. Ahí pudo destacar, al punto de que Porto se fijó en él y pagó cerca de 10 millones de euros por sus servicios.

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En el cuadro portugués tuvo algunos chispazos y aportó 7 goles y 11 asistencias en 64 compromisos disputados. El conjunto portugués lo cedió al Stade Rennes de Francia, donde tampoco pudo destacar y terminó disputando solo 14 partidos (1gol y 2 asistencias) antes de ir a Independiente Medellín y luego desmbarcar en el fútbol chino, entre otras expediciones entre River, Junior, Racing y América de Cali.

Habrá que esperar el desarrollo del mercado de pases para Quintero, a quien también se le ha relacionado con el fútbol de Estados Unidos. Mientras tanto, River pretende incorporar a Thiago Almada, volante ofensivo que está con la Selección Argentina en el Mundial, así como se han concretado los regresos de Lucas Beltrán y el colombiano Rafael Santos Borré.