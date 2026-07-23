Riquelme reveló “momentos raros” con Sebastián Villa y respaldó su regreso: “Cumplió su sentencia”

El pasado 18 de julio, Boca Juniors anunció las incorporaciones de Álvaro Montero y Sebastián Villa, este último siendo duramente críticado debido a su pasado con problemas legales. El día de ayer, 22 de julio, el presidente de Boca Juan Román Riquelme, se pronunció acerca del polémico fichaje: “Estamos contentos con cada jugador que llega al club, estamos contentos con Sebastián”.

A mediados de 2023, el extremo colombiano fue condenado en los tribunales por violencia de género contra su ex pareja. A raíz de esto, el club decidió apartarlo. El nacido en Medellín dejó de asistir a los entrenamiento y luego denunció al equipo por “despido indirecto” y luego salió de la institución al fútbol de Bulgaria.

¿Por qué vuelve al club argentino?

El extremo, que tuvo un corto paso por el Beroe Stara de Bulgaria, volvió a la liga argentina en el 2024 para jugar con Independiente Rivadavia. A pesar de su polémica llegada, el delantero destacó rapidamente y logró marcar 13 goles y 24 asistencias en 80 partidos, incluído el penal definitivo que le dio una Copa Argentina al club en 2025.

Gracias a sus actuaciones, Boca decide pagar 6.5 millones de dólares para contar con los servicios del colombiano. Sin embargo, el fichaje no cayó bien en la hinchada y opinión pública debido a su pasado. El presidente del ‘Xeneize’ salió a justificar el traspaso de Villa y todo lo que pasó antes, incluidas las demandas.

Apoyo de Riquelme al colombiano

Riquelme desmintió que el jugador haya quedado mal con el club luego de su salida, pues la demanda que dejó Villa era necesaria, “él para jugar en otro lugar tenía que poner una demanda a Boca, así de simple. Él jamás se presentó a pedir plata”.

Respecto al tema legal, el presidente comentó: “Él ya cumplió su sentencia, ahora está contento, solamente queremos que se prepare bien para que ayude al equipo”. Además, declaró que todo el proceso fue extraño, “a Sebastían lo hacían declarar los días de partido, a otros jugadores no. Hemos vivido cosas muy raras”. Y cerró con lo que afirmó era una opinión suya “yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad, ojalá el pueda disfrutar mucho”.

¿Qué viene para Boca?

Boca juega por Copa Sudamericana contra O’Higgins y Villa está convocado, Riquelme resaltó que ya conoce al club “Villa cumple con todas las condiciones para jugar, además, llegar al ‘mundo Boca’ no es fácil”, por eso su rápida convocatoria. La ida del partido será a las 7:30pm en la Bombonera y la vuelta el jueves 30 de julio a la misma hora en el estadio Codelco El Teniente, en Rancagua.

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