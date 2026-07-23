Gaula Militar y Policía recuperaron 22 motos robadas en la vía Panamericana

Una mujer señalada de integrar la red de apoyo de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc fue capturada durante un allanamiento realizado en la vereda Los Planes, zona rural de Leiva, Nariño.

En el inmueble, las autoridades recuperaron 22 motocicletas nuevas que habían sido hurtadas días antes en el sector de Mojarras, sobre la vía Panamericana.

Durante el procedimiento también fueron incautados dos fusiles M4A1, proveedores, munición, radios de comunicación, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y dos pendones alusivos al frente Franco Benavides, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas.

La operación fue desarrollada de manera conjunta por el Ejército, la Sijín, el GOES y la Fiscalía 102 Especializada. La capturada quedó a disposición de las autoridades competentes.

En la vivienda también fueron encontrados dos menores de edad, hijos de la mujer, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

Según las Fuerzas Militares, la estructura Franco Benavides estaría vinculada con hurtos, homicidios y ataques contra la Fuerza Pública en sectores cercanos a la vía Panamericana.

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