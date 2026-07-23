Ejército y Armada hallan explosivos que iban a ser usados para atentados en Guaviare, Meta y Caquetá

Depósito de armamento de las disidencias de las Farc. Foto: Suministrada

Las Fuerzas Militares hallaron un depósito ilegal con cerca de 500 minas antipersonal improvisadas, 200 kilogramos de ANFO, granadas, detonadores y munición que, según información de inteligencia, estaba siendo preparado para cometer atentados en Guaviare y la región del Yarí, en límites con Meta y Caquetá.

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El hallazgo se produjo en la inspección de Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, durante una operación del Ejército con información de inteligencia de la Armada, apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinación de la Policía Nacional.

El depósito fue atribuido a la estructura Jhon Linares, del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. En el lugar fueron encontrados cerca de 500 minas antipersonal, 200 kilogramos de ANFO, 17 granadas artesanales de 60 milímetros, 20 granadas calibre 40 milímetros y un cilindro acondicionado como artefacto explosivo.

Las tropas también hallaron 82 detonadores eléctricos, cuatro sistemas de iniciación, 2.500 metros de cordón detonante, 500 metros de mecha de seguridad, pólvora negra y 2.521 cartuchos de diferentes calibres.

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De acuerdo con inteligencia militar, la estructura pretendía instalar explosivos en puentes, caminos veredales y vías utilizadas por campesinos, habitantes de la zona y unidades militares en Guaviare y la región del Yarí.

En el depósito también fueron encontrados uniformes camuflados, chalecos, cartucheras, brazaletes alusivos a las antiguas Farc, un radio de comunicaciones, cartillas de adoctrinamiento y material propagandístico.

Las autoridades señalan a esta estructura de estar vinculada con el homicidio de un oficial de la Armada en 2021 y con el ataque que causó la muerte de cinco soldados durante el Plan Democracia de 2026. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.