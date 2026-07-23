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23 jul 2026 Actualizado 20:43

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Orden Público

MinDefensa denunció que disidencias vestidos de civil atacaron a Ejército en Huisitó, Cauca

Dos integrantes del grupo murieron y un militar se encuentra herido

Imagen de referencia | Fuerzas militares de Colombia: Getty Images / Pedro Sánchez: Colprensa

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Tropas del Ejército llegaron hasta el sector de Huisitó, en El Tambo, Cauca, luego de evitar la instalación de un retén ilegal por parte de integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Tras el ingreso de los militares a la zona, se registraron combates contra miembros de esa estructura armada. En medio de los enfrentamientos murieron dos integrantes del grupo criminal y un soldado resultó herido.

De acuerdo con las autoridades, los hombres armados se movilizaban vestidos de civil y se ocultaban entre la población, una práctica que, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vulnera el principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario.

“El terrorismo, aunque se disfraza de civil, sigue siendo crimen”, afirmó el ministro, quien señaló que los integrantes de la estructura de alias ‘Mordisco’ buscan frenar el avance de la Fuerza Pública en el Cauca.

Sánchez aseguró que estas estructuras instrumentalizan a las comunidades y advirtió que sus integrantes serán perseguidos, desmantelados y puestos a disposición de la justicia.

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