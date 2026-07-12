Ejército frustró secuestro de cinco personas en la vía Panamericana, en el sur del Cauca

Rosas, Cauca

Cinco personas fueron rescatadas por tropas del Ejército Nacional luego de que hombres armados intentaran secuestrarlas cuando se movilizaban por la vía Panamericana, en el sector de la vereda La Depresión, jurisdicción del municipio de Rosas.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, las víctimas alcanzaron a pedir ayuda a soldados del Grupo Liviano de Caballería No. 8 de la Brigada 29, que realizaban labores de control sobre este corredor vial.

La reacción de los militares permitió enfrentar a los responsables, generándose un enfrentamiento en la carretera.

El comandante de la Brigada 29, brigadier general Diego Jaramillo, señaló que la intervención de los soldados permitió impedir que el secuestro se consumara.

“En medio de la confrontación, los delincuentes obligaron a las víctimas a internarse en una zona boscosa con el propósito de ocultarlas y continuar con el secuestro. Sin embargo, la presión de las tropas en el área obligó a que los delincuentes abandonaran a los ciudadanos, frustrando por completo este crimen”, afirmó.

El alto oficial agregó que “durante este puente festivo, el Ejército reforzó el dispositivo de seguridad sobre la vía Panamericana para garantizar la movilidad y la seguridad de viajeros y transportadores que transitan por este corredor vial”.

En el sur del Cauca delinquen las disidencias de las Farc, el ELN y bandas delincuenciales, responsables del hurto de vehículos, extorsiones y otros delitos que afectan la seguridad de quienes transitan por la carretera internacional.