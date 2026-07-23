Francotirador atacó a militar en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Corregimiento de Otaré, Norte de Santander. / Foto: Archivo. ( otare.es.tl )

Norte de Santander

La tarde de este miércoles 22 de julio estuvo marcada por fuertes combates entre el Ejército Nacional y el ELN en los límites entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades “durante el desarrollo de la maniobra operacional, uno de nuestros soldados resultó herido y está siendo evacuado vía aérea con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo para recibir atención médica especializada en la ciudad de Cúcuta".

Este ataque se presentó en el corregimiento de Otaré, jurisdicción del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

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Habitantes de la zona reportaron a Caracol Radio que los combates se extendieron entre los municipios de Ocaña, Teorama y González, este último pertenecientes el sur del departamento del Cesar.

“Las tropas continúan en el área desarrollando operaciones militares de acción decisiva con el propósito de afectar las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en esta región”, agregó la Segunda División del Ejército Nacional.

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Es de resaltar además que la estación de Policía del corregimiento de El Burro, jurisdicción del municipio de Pailitas, Cesar, fue atacada con explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil, dejando al menos cinco uniformados heridos.

Las autoridades en esta zona del país están en máxima alerta, tras la arremetida del ELN contra la fuerza pública.