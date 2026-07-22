Protestan en Ábrego, Norte de Santander, por presuntas fallas en la atención de Coosalud. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Usuarios de la EPS Coosalud adelantan una jornada de protesta frente a la sede de la entidad en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, para exigir soluciones a las presuntas fallas en la prestación de los servicios de salud.

El personero municipal, Antonio Rodríguez, aseguró en Caracol Radio que la manifestación surgió por las reiteradas quejas de los afiliados relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos, presuntos malos tratos por parte de algunos funcionarios, retrasos en el pago de cuidadores y personal de enfermería, además de dificultades para acceder a citas médicas.

“Hay ciudadanos que están bastante enfadados por el tema de la atención, los malos tratos de los funcionarios, el no pago de cuidadores, el no pago de enfermeros y el no suministro de medicamentos de hace ya 15 días”, explicó el funcionario.

Rodríguez señaló que uno de los casos más delicados corresponde al de un paciente con discapacidad que, pese a las acciones legales adelantadas por la Personería, aún no ha logrado acceder a la atención especializada que requiere.

“Nosotros los hemos acompañado con tutelas e incidentes de desacato. ¿Qué le contesta la EPS? Que no hay convenio, que espere, que reprogramemos. Y no hay citas”, afirmó.

El personero indicó que la inconformidad de los usuarios llegó a un punto en el que decidieron acudir a las vías de hecho para reclamar el restablecimiento de sus derechos.

Además, manifestó que las protestas también se extendieron hacia el municipio de Ocaña, donde, según los manifestantes, se estarían presentando las mismas dificultades.

En Ábrego, se estima que entre 3.000 y 3.500 afiliados al régimen contributivo de Coosalud podrían verse afectados por esta situación, además de los usuarios pertenecientes al régimen subsidiado.

La Personería hizo un llamado a la EPS para que atienda las reclamaciones de los usuarios y adopte medidas que permitan garantizar la prestación oportuna de los servicios de salud.