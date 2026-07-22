20 núcleos familiares han salido desplazados del Kilómetro 25, zona rural de Tibú

Un hombre sostiene una pancarta durante una manifestación para exigir el respeto a la vida y la paz en la región del Catatumbo. / Foto: EFE/ Ana Inés Vega. / Ana Inés Vega ( EFE )

Norte de Santander

El recrudecimiento del conflicto interno que se presenta en la región del Catatumbo, deja como saldo parcial 20 familias desplazadas en el Kilómetro 25, zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander, “se ven drones esparciendo explosivos en medio de la población civil", durante los enfrentamientos entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN, hecho que ha motivado la salida masiva de estas familias campesinas de sus tierras.

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Desde el sábado anterior se han presentado enfrentamientos entre ambos grupos armados, inicialmente en la vereda Tres Bocas, posteriormente en el corregimiento Campo Dos y luego en la vereda Kilómetro 25.

“Lamentablemente ya están llegando familias desplazadas. En Tibú nos reportan 20 núcleos familiares y nos siguen informando los enlaces municipales de víctimas y los alcaldes que hay gente en movimiento desplazándose nuevamente hacia el casco urbano de Tibú”.

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Más de 140 mil personas han salido desplazadas de sus tierras

De acuerdo con la información entregada por el funcionario, desde el pasado 16 de enero del 2025 hasta la fecha "140 mil personas han salido desplazadas” de sus tierras, huyendo del conflicto territorial entre ambas guerrillas.

Así mismo, desde el PMU Catatumbo se indicó que al menos 204 personas han sido asesinadas durante este tiempo. Sin embargo, se presume que esta cifra podría ser aún mayor, teniendo que en cuenta que por la complejidad del territorio y las dinámicas propias del conflicto, en muchas oportunidades, los cuerpos de los fallecidos son entregados directamente a sus familiares, sin los protocolos establecidos para este tipo de casos.

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“Para hacer una inspección judicial de cadáveres o para poder hacer un escoltamiento de quienes han fallecido, no contamos, como gobierno, con los medios allí en el sector donde se están dando los combates. Primero porque no hay desde hace más de dos años presencia de las fuerzas que allí tienen que hacerse responsables de esto, Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación. Y segundo porque las zonas donde se dan los combates son zonas de alto riesgo para los funcionarios públicos que prestan este deber constitucional, por lo que entonces esto refiere a que a los muertos cada grupo se los lleva para tampoco dar parte de victoria al sentido contrario. Y es muy difícil llevar una cifra de muertos y heridos”, indicó Niño.

Concluyó asegurando que se presume que la cifra de muertos podría superar las 400 víctimas.